Isenção do IVA ajuda a baixar inflação para 4%

A inflação caiu para 4% em maio, ou seja, pela sétima vez consecutiva o aumento de preços foi inferior ao mês anterior. Mas a pressão sobre os orçamentos familiares de quem está a pagar casa deverá continuar: o Banco Central Europeu prepara-se esta quinta-feira para voltar a subir as taxas de juro. A contribuir para o abrandamento da inflação em maio esteve a isenção de IVA num conjunto de bens alimentares, "estimando-se um impacto sobre a variação do Índice de Preços no Consumidor total de cerca de 0,8 pontos percentuais", lê-se na comunicação de ontem do Instituto Nacional de Estatística (INE).









