ISP desce e alivia carga fiscal na gasolina em 24,6 cêntimos por litro, mas mantém-se no gasóleo

"Tendo em conta a perspetiva da evolução dos preços na próxima semana, o Governo determina a redução da taxa do ISP em 0,5 cêntimos por litro de gasolina, a partir da próxima segunda-feira, dia 30 de maio", refere o Ministério das Finanças, em comunicado.

A taxa do ISP na gasolina vai baixar a partir da próxima semana, resultando num alívio da carga fiscal de 24,6 cêntimos por litro. Já o gasóleo mantêm a taxa, com uma descida de 21,5 cêntimos, segundo o Governo.Em relação à taxa de ISP do gasóleo, esta não será alterada, sendo que "o desvio acumulado das semanas anteriores, que se estima em 0,8 cêntimos por litro na próxima semana.As taxas voltarão a ser reavaliadas a 3 de junho.