O cabaz de alimentos essenciais que terão isenção de IVA vai implicar uma redução de preços pouco expressiva, segundo as contas do CM, com base na lista de produtos que consta na proposta de lei do Governo.



O IVA vai desaparecer em 44 alimentos entre abril e outubro deste ano. É uma “medida excecional e temporária de resposta ao aumento extraordinário dos preços”, lê-se na proposta de lei do Governo, que será hoje votada no Parlamento.









