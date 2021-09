IVA adiado agrava défice em 550 milhões de euros

Depois de uma ligeira travagem em julho, o défice das contas públicas ganhou velocidade no passado mês de agosto agravando-se em 550,3 milhões de euros.Com a despesa a subir 5,1% e a receita a ficar pelos 4,7% o desequilíbrio é inevitável. Segundo a execução orçamental de agosto revelada esta segunda-feira pela direção-geral do Orçamento, a explicação para aquela diferença reside em grande parte, no adiamento do pagamento de vários impostos, em particular do IVA (até 6 de setembro), no âmbito das medidas de apoio às famílias e empresas na luta contra a pandemia.