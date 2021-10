O programa IVAucher já realizou 609 560 reembolsos num valor superior a 5,5 milhões de euros, nos primeiros 18 dias de outubro. Segundo um comunicado das Finanças divulgado esta segunda-feira, aquele valor corresponde a compras que totalizam os 11 milhões de euros realizadas nos setores da hotelaria, restauração e cultura (livrarias, cinemas, concertos, teatros, etc.).





As Finanças consideram que o sistema entrou em velocidade de cruzeiro, e que os bancos aderentes estão em condições de realizar os reembolsos no prazo de dois dias úteis. Recorde-se que o programa IVAucher pressupõe que os consumidores agreguem um meio de pagamento ao seu número de contribuinte. Depois, a devolução de 50% da despesa realizada na conta do contribuinte é automática. É importante que os contribuintes que tenham aderido no início ao programa confirmem a sua adesão às novas condições que implicam o pagamento a 100% por parte do contribuinte, sendo a devolução de 50% da despesa feita em dois dias úteis.