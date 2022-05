Ivo Rosa manda empresa de Isabel dos Santos devolver 83 milhões de euros à Sonangol

O juiz Ivo Rosa decidiu que os 83 milhões de euros, congelados na conta de uma empresa de Isabel dos Santos, devem ser devolvidos à Sonangol.Em causa estava o arresto feito à Esperaza Holding, empresa que juntava a petrolífera estatal angolana e a Exem Energy, da filha do ex-presidente José Eduardo dos Santos. Os 83 milhões de euros tinham sido arrestados em abril de 2021, no âmbito das investigações à empresária angolana. O magistrado deu agora razão à Sonangol, que já tinha requerido a revogação desta decisão.Segundo o despacho, Ivo Rosa conclui, face a novos elementos de prova, que nem as quantias apreendidas nas contas bancárias da Esperaza constituem produto ou vantagem de um crime de abuso de confiança e corrupção, nem as operações bancárias em causa constituem manobras de branqueamento de capitais.O juiz considerou que o dinheiro é lícito, que não existe uma relação com a empresária angolana, e que tem de ser devolvido à Sonangol. Isabel dos Santos é alvo de várias investigações e tem as contas bancárias e participações sociais bloqueadas em Angola e em Portugal.