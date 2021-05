Já entregou o IRS e não recebeu o reembolso? Fisco alerta para falta de IBAN nas declarações

Os contribuintes que já entregaram a declaração do IRS e não receberam ainda o reembolso devem verificar se esta se encontra classificada como "Em tratamento" e indicar um IBAN para que o mesmo possa ser pago com maior rapidez.

A consulta das liquidações "Em tratamento" passou a estar disponível no Portal das Finanças, de acordo com uma informação hoje divulgada pela Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), abrangendo as declarações de IRS para as quais não foi indicado qualquer IBAN para pagamento do reembolso ou, tendo sido, este não é válido.

Com o objetivo de acelerar os pagamentos do imposto pago a mais, a AT aconselha os contribuintes a indicarem ou alterarem o seu IBAN no seu cadastro fiscal ou, quando exista informação de IBAN válido, que autorizem que o reembolso lhes seja pago nessa conta bancária.