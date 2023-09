As candidaturas para o cheque para formação digital universal, num valor que pode ir até aos 750 euros, já abriram, anunciou esta sexta-feira o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, tutelado por Ana Mendes Godinho.









O ‘Cheque-Formação + Digital’ é dirigido a todos trabalhadores e tem um valor até 750 euros por ano para formações que os capacitem em competências digitais.

“Para a atribuição do apoio são consideradas as despesas associadas à inscrição, frequência e certificação da formação, que devem ser comprovadas com fatura e recibo em nome do candidato”, explica o ministério. A medida é financiada pelo Plano de Recuperação e Resiliência, a chamada bazuca europeia, e os candidatos poderão escolher a ação e a entidade formadora.









O formulário para as candidaturas está disponível no portal do Instituto do Emprego e Formação Profissional.

Citado pela Lusa, o secretário de Estado do Trabalho, Miguel Fontes, explicou que o cheque de até 750 euros pode ser requerido por qualquer trabalhador, independentemente da natureza do seu vínculo laboral, incluindo empresários em nome individual.