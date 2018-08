Jamie Oliver usa poupanças para salvar famosa cadeia de restaurantes

"Jamie’s Italian", esteve prestes a falir, forçando o chefe britânico a tirar 14 milhões de euros do seu bolso para salvar negócio.

Jamie Oliver é conhecido pelos seus restaurantes, mas também pelos seus programas de televisão para tentar ajudar as famílias britânicas a melhorarem a sua alimentação. No entanto, no final do ano passado, foi o famoso chefe que precisou de ajuda.



A sua cadeia de restaurantes italianos esteve prestes a falir. Para salvá-la, Oliver acabou por tirar cerca de 14 milhões de euros do seu bolso.



Numa entrevista ao Financial Times, Jamie Oliver contou que estava a filmar um episódio de um dos programas quando recebeu uma chamada.



Foi então que lhe foi dito que a cadeia "Jamie’s Italian", que ganhou grande dimensão nos últimos anos, estava à beira da falência, segundo avança o Jornal de Negócios.