João Leão garante em Bruxelas execução do PRR com orçamento em duodécimos

O ministro das Finanças disse esta segunda-feira em Bruxelas que o Governo tem mantido "discussões tranquilas" com a Comissão Europeia sobre a situação em Portugal, garantindo que consegue implementar o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) com um orçamento em duodécimos.

Em declarações à imprensa após a reunião de ministros das Finanças da zona euro (Eurogrupo), e questionado sobre o sentimento entre os seus homólogos e as instituições relativamente ao chumbo da proposta de Orçamento do Estado para 2022 (OE2022) e consequente convocação de eleições legislativas antecipadas, João Leão admitiu que tem falado "com diferentes colegas sobre os desenvolvimentos políticos em Portugal", designadamente com o executivo comunitário, mas desdramatizou a situação, "recorrente" na Europa.

"Temos estado aqui em conversas com a Comissão Europeia sobre como é que será a execução de um orçamento em duodécimos, que vai vigorar uma boa parte do primeiro semestre do próximo ano, e como é que a execução desse orçamento em duodécimos é compatibilizada com a execução do PRR. E, nesses termos, temos estado a discutir com a Comissão, com naturalidade e tranquilidade, porque se percebe que, como acontece noutros países da Europa, muitas vezes questões políticas originam o que aconteceu em Portugal e obrigam a convocar novas eleições", começou por referir.