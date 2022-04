João Leão, que deixou o Ministério das Finanças para voltar ao ISCTE onde é professor desde 2008 para ser nomeado vice-reitor daquela instituição, nega, em comunicado, qualquer intervenção no financiamento do Centro de Valorização de Transferência de Tecnologias (CVTT) do ISCTE.









O Orçamento do Estado para 2022, desenhado por Leão, tem uma rubrica que se manteve no Orçamento do novo ministro das Finanças, Fernando Medina, de 8 milhões de euros para financiar aquele centro tecnológico: 5,2 milhões do Estado e 2,3 milhões do próprio ISCTE.

Uma notícia do ‘Público’ dá conta de que, enquanto ministro, Leão apenas deu autorização para alocar verbas para o projeto do ISCTE em detrimento de pedidos de outras universidades. Mas Leão desmentiu a informação veiculada: “Enquanto ministro das Finanças não tive qualquer intervenção nesta decisão de financiamento.”









Leia também João Leão vai para o ISCTE que tem verba do Orçamento de Estado Leão esclarece que “um outro processo referente a três institutos politécnicos não obteve parecer positivo dos serviços, não cumprindo os requisitos para atribuição de financiamento por esta via”. No entanto, acrescenta, “os três politécnicos obtiveram reforços extraordinários superiores a 16 milhões de euros desde 2016”.

Apesar das explicações, está instalada a polémica sobre um eventual conflito de interesses de um ministro que beneficia uma instituição para a qual depois é nomeado. Por isso, PSD, Chega e Iniciativa Liberal já pediram audições urgentes no Parlamento, de João Leão, Manuel Heitor, ex-ministro da Ciência e Ensino Superior, e de Fernando Medina.