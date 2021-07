Joe Berardo dá oito milhões de euros para garantir caução

Diz que tem apenas uma garagem na Madeira. Sem fortuna em seu nome, Joe Berardo, o empresário preso por burla à Caixa Geral de Depósitos, Novo Banco e Millennium/BCP, entregou imóveis que diz valerem oito milhões de euros para garantir uma caução de cinco que foi exigida pelo juiz Carlos Alexandre.A proposta do arguido foi aceite e ainda esta quarta-feira o juiz notificou as defesas, designadamente Paulo Saragoça da Matta, o advogado do empresário. Já se sabe que Saragoça da Matta quer recorrer para a Relação de Lisboa, por entender que são excessivas as medidas de coação aplicadas. Além da caução, Berardo também teve de entregar o passaporte e ficou proibido de contactar os coarguidos, com exceção do filho. Por ainda estar em prazo, o recurso não foi ainda entregue naquele tribunal.