A proposta de Orçamento para o próximo ano consagra um regime fiscal especial para a realização da Jornada Mundial da Juventude, que se realizará em Lisboa, de 1 a 6 de agosto, com a presença do Papa Francisco. O articulado prevê que os donativos, em dinheiro ou em espécie, que forem concedidos à Fundação JMJ-Lisboa 2023, entidade incumbida legalmente de assegurar a preparação, organização e coordenação da Jornada Mundial da Juventude, são considerados “gastos do período para efeitos de IRC e da categoria B do IRS, em valor correspondente a 140 % do respetivo total”.









