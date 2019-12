Juízes jubilados no ativo e duas cadeias fechadas

O Governo vai avançar com o "encerramento gradual dos estabelecimentos prisionais de Lisboa e de Setúbal". A proposta preliminar de orçamento prevê ainda a continuidade dos trabalhos para a construção de uma nova cadeia, no concelho do Montijo.Na área da Justiça está ainda prevista a reinstalação dos serviços centrais do ministério tutelado por Francisca Van Dunem e dos tribunais da capital.Os magistrados jubilados poderão voltar a prestar serviço judicial no próximo ano, mediante autorização dos respetivos conselhos e desde que esse exercício de funções "não importe qualquer alteração do regime remuneratório atribuído por força da jubilação".