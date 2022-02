A taxa de juro implícita nos contratos de crédito para a compra de casa nos últimos três meses desceu em janeiro 0,812% face a dezembro. A prestação mensal nestes contratos baixou dois euros para 305 euros, de acordo com dados divulgados esta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatística.O montante médio do capital em dívida dos contratos mais recentes ascendeu, ainda segundo a análise do INE, a 121 870 euros, mais 1481 euros que em dezembro de 2021.