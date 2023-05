As taxas Euribor continuam a subir, tendo superado os 3% em abril nos três principais prazos usados no crédito à habitação. No caso de um empréstimo no valor de 150 mil euros, com um ‘spread’ (margem financeira do banco) de 1%, a pagar em 30 anos, com a revisão feita em abril, ao fim de 12 meses, a prestação sobe agora cerca de 300 euros.









