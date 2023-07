O Banco Central Europeu (BCE) reúne esta quinta-feira e o resultado deste encontro deverá ser uma nova subida de 0,25 pontos nas taxas diretoras, de acordo com o vaticínio dos analistas e da própria presidente do regulador bancário, Christine Lagarde.



Até que a inflação anual estabilize nos 2%, o BCE vai continuar a subir as taxas, que por sua vez levam à escalada dos juros dos créditos à habitação, o que tem penalizado as famílias quando se trata de pagar a prestação da casa ao banco.









