Juros baixos poupam mil milhões de euros ao Estado

A redução acentuada nas taxas de juro da dívida pública vai permitir ao Estado poupar, de 2016 até final de 2019, uma verba na ordem dos mil milhões de euros na despesa com juros. Esta poupança acontece apesar de o montante total da dívida direta do Estado continuar a aumentar, a ponto de ter ultrapassado os 252,2 mil milhões de euros em maio deste ano. Para 2019, segundo o Orçamento do Estado, está prevista uma poupanç... < br />