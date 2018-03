Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Juros da dívida de Portugal a cair a 10 anos para mínimos desde abril de 2015

Valores começaram sessão a subir no prazo a dois anos e a descer a cinco e dez anos,

09:29

Os juros da dívida portuguesa estavam na manhã desta terça-feira, a subir a dois anos e a descer a cinco e dez anos, estando no prazo mais longo a cair para mínimos desde 20 de abril de 2015.



Cerca das 08h40 em Lisboa, os juros a dez anos estavam a descer para 1,721%, um mínimo desde 20 de abril de 2015, contra 1,729% na segunda-feira,



No prazo de cinco anos, os juros também estavam a recuar, para 0,392%, contra 0,396% na segunda-feira e o mínimo de sempre, de 0,342%, em 23 de janeiro.



Em sentido contrário, os juros a dois anos estavam a subir para -0,156%, contra -0,158% na segunda-feira e o mínimo de sempre, de -0,401%, em 05 de dezembro de 2017.



Os juros da Irlanda estavam a subir em todos os prazos, enquanto os de Espanha e Itália desciam.



Os juros da Grécia desciam a cinco anos e subiam a dez anos.



Juros da dívida soberana em Portugal, Grécia, Irlanda, Itália e Espanha cerca das 08:40:



2 anos...5 anos...10 anos



Portugal



20/03......-0,156....0,392......1,721



19/03......-0,158....0,396......1,729



Grécia



20/03.......n.disp...3,429......4,176



19/03.......n.disp...3,432......4,173



Irlanda



20/03......-0,482....0,091......1,004



19/03......-0,491....0,082......0,996



Itália



20/03......-0,268....0,632......1,957



19/03......-0,262....0,633......1,960



Espanha



20/03......-0,295....0,271......1,322



19/03......-0,294....0,276......1,331



Fonte: Bloomberg Valores de 'bid' (juros exigidos pelos investidores para comprarem dívida) que compara com fecho da última sessão.