Juros do crédito à habitação voltam a cair em abril e atingem novo mínimo histórico

As taxas de juro implícitas no crédito à habitação voltaram a cair em abril deste ano, depois de um ligeiro aumento em março, e mantiveram-se assim, abaixo do patamar de 1%. Os dados foram divulgados esta quarta-feira, 20 de maio, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), que dá conta de que o capital médio em dívida aumentou naquele mês.



Os dados publicados esta manhã pelo INE mostram que a taxa de juro média no conjunto dos contratos de crédito à habitação fixou-se em 0,947% em abril de 2020, abaixo da taxa de 0,998% registada em março. Os juros do crédito à habitação atingem, assim, um novo mínimo desde, pelo menos, janeiro de 2009, data em que tem início esta série estatística do INE.



Ver comentários