A taxa de juro para o conjunto dos contratos de crédito à habitação em dezembro de 2023 foi de 4,593%. Trata-se do valor mais elevado desde março de 2009, já lá vão mais de 14 anos. Apesar desta taxa recorde para o total dos empréstimos, os juros dos novos créditos para a compra de casa trazem boas notícias para as famílias, já que registaram no mês passado a segunda descida consecutiva, revelam os números divulgados esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).









