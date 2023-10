A taxa de juro no conjunto dos contratos de crédito à habitação atingiu 4,270% em setembro, o valor mais alto desde março de 2009, um recorde em 14 anos, após uma subida de 18,1 pontos face a agosto (4,089%), de acordo com informação divulgada esta sexta-feira pelo pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).









Ainda no conjunto dos contratos, o valor médio da prestação mensal paga aos bancos fixou-se em 386 euros em setembro, mais sete euros do que no mês anterior e mais 114 euros do que no mesmo período de 2022, um aumento de 41,9% em apenas um ano.

Do valor médio da prestação, 226 euros (59%) correspondem a pagamento de juros e 160 euros (41%) a capital amortizado. Refira-se que, em setembro de 2022, a componente de juros representava apenas 21% do valor da mensalidade (272 euros) exigida pelo banco.









A subida persistente da prestação resulta do aumento das taxas Euribor, devido à política de subida de juros adotada pelo Banco Central Europeu (BCE), com o intuito de reduzir a inflação que afeta os países da zona euro.

A Euribor a 12 meses, atualmente a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável, avançou esta sexta-feira para 4,185%, ainda assim um valor mais baixo face aos 4,228% atingidos no final de setembro.





O conselho de governadores do BCE reúne-se na próxima semana, dia 26 de outubro, mas, desta vez, segundo os analistas financeiros, não deverá mexer nas taxas fixadas no mês passado. Na altura, os juros para os bancos refinanciarem-se junto do banco central subiram para os 4,5%.