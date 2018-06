Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Juros negativos obrigam bancos a devolver dinheiro

Medida abrange os contratos de crédito à habitação atuais e novos empréstimos e não é retroativa.

Por João Maltez | 10:52

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulgou esta sexta-feira o diploma que obriga os bancos a refletirem nos contratos do crédito à habitação os valores negativos das taxas Euribor.



Quem tem um empréstimo para compra de casa beneficia desta medida, após a sua publicação em Diário da República, mas não vai receber qualquer dinheiro de imediato.



De acordo com o decreto a que o Chefe de Estado deu o seu aval, os bancos ficam obrigados a refletir totalmente a descida das taxas Euribor, mas não pagam logo que as mesmas sofram oscilações negativas.



Terão sim de criar um crédito de juros do cliente, que será abatido quando as referidas taxas subirem e passarem a ter um valor positivo.



A medida será válida para empréstimos futuros e para os atuais contratos, mas não terá efeitos retroativos.



O diploma que contempla esta medida teve autoria conjunta do Bloco de Esquerda e do PS e foi aprovado no Parlamento a 11 de maio.



Contou com os votos a favor de todos os partidos, à exceção do PSD, que se absteve.