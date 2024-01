A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, admitiu ontem que poderá haver reduções nas taxas de juro diretoras no verão, mas assinalou que eventuais decisões dependem da evolução de alguns indicadores. As declarações de Lagarde seguem-se às de Mário Centeno, também durante o fórum de Davos (Suíça), mostrando-se favorável a uma discussão em torno de uma descida nos juros.









