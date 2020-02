Justiça portuguesa congela contas bancárias de Isabel dos Santos

O Ministério Público requereu o arresto de constas bancárias da empresária Isabel dos Santos, no âmbito do pedido de cooperação judiciária internacional das autoridades angolanas, confirmou esta terça-feira à agência Lusa a Procuradoria-Geral da República (PGR)."Confirma-se que o Ministério Público requereu o arresto de contas bancárias, no âmbito de pedido de cooperação judiciária internacional das autoridades angolanas", informou à Lusa a PGR depois de questionada sobre a notícia do Expresso online que indicava que a Justiça portuguesa congelou contas bancárias da empresária angolana.A empresária está a ser investigada em Angola por suspeitas de gestão danosa e evasão fiscal na empresa petrolífera estatal Sonangol. Terão sido transferidos dos cofres da empresa 115 milhões de dólares.Segundo o mesmo meio, uma das contas bancárias congeladas terá sido a do Millennium BCP.Recorde-se que Isabel dos Santos está perto de vender a sua participação em várias empresas portuguesas, estando mesmo perto de concretizar a venda da sua percentagem no Eurobic.A empresária angolana Isabel dos Santos ainda não reagiu ao congelamento das contas.