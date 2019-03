Diretora-geral do FMI elogia progressos mas diz que Portugal tem de intensificar esforços

Lagarde destacou o "progresso impressionante no corte do défice orçamental e na redução dos custos de financiamento".

Por Lusa | 19:10

A diretora-geral do FMI elogiou os "enormes progressos" de Portugal, mas frisou que é preciso intensificar esforços para estar preparado para o futuro, antecipando que a perda de confiança no mercado após um 'Brexit' desordenado pode prejudicar o crescimento.

"Portugal deve intensificar os seus esforços para estar preparado para o futuro", afirmou esta sexta-feira Christine Lagarde ao discursar no Conselho de Estado, que decorreu no Palácio de Belém, em Lisboa, onde a diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI) foi a convidada especial.

A responsável máxima do FMI elogiou os "enormes progressos" de Portugal, destacando o "progresso impressionante no corte do défice orçamental e na redução dos custos de financiamento", e agradeceu o pagamento da dívida ao FMI cinco anos antes do prazo.