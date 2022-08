"Lamento profundamente a decisão": Medina sobre recusa de Sérgio Figueiredo

O ministro das Finanças, Fernando Medina, reagiu esta quarta-feira depois de Sérgio Figueiredo ter recusado o cargo de consultor na pasta das Finanças.



"Lamento profundamente a decisão anunciada por Sérgio Figueiredo, mas compreendo muito bem as razões que a motivaram", começa por dizer Medina em comunicado.





Segundo informações do Ministério das Finanças, Sérgio Figueiredo faria a avaliação e monitorização do impacto das políticas públicas e também o aconselhamento na tomada de decisões da equipa do ministério.