O número de trabalhadores em layoff ao abrigo das regras do Código do Trabalho atingiu o valor mais alto desde o início pandemia causada pela Covid-19. No final de abril deste ano, eram mais de 15 500 as pessoas com horário reduzido ou com suspensão temporária da atividade, de acordo com informação avançada pelo Gabinete de Estratégia e Planeamento do Ministério do Trabalho e Segurança Social.

Ver comentários