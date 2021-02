A AHRESP pediu ao Governo que as unidades de alojamento turístico, como hotéis, possam ter acesso ao layoff simplificado. “Apesar de não terem sido obrigados a encerrar por determinação legal, por força de pesadas restrições, estes estabelecimentos não estão a registar qualquer ocupação”, justifica.





A associação que representa a restauração e alojamento reuniu-se esta sexta-feira com a secretária de Estado do Turismo e com o secretário de Estado do Comércio para pedir reforços nos apoios às empresas, lembrando que em janeiro se registaram “níveis de faturação próximos de zero”.