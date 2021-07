Layoff tradicional caiu com fim do estado de emergência

O número de trabalhadores abrangidos pelo layoff tradicional caiu para metade com o final do estado de emergência a que o País esteve sujeito devido à pandemia. Os dados mais recentes divulgados pela Segurança Social mostram que, em maio, foram pagas 7927 prestações de layoff na modalidade ao abrigo do Código do Trabalho. Destas, 3021 por suspensão temporária da atividade e as restantes 4906 por redução do horário de trabalho.O número de beneficiários em maio foi mesmo o mais baixo desde que o País entrou no segundo confinamento geral. Após fevereiro, o indicador superava sempre a barreira dos 10 mil.Importa ressalvar que esta queda de 49% se verifica após uma subida mensal com escala semelhante em abril. Nesse mês, a Segurança Social pagou mais de 15 mil prestações do layoff clássico.