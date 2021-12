Leão admite crescimento económico em 2022 acima das previsões do Governo

O ministro das Finanças, João Leão, disse esta segunda-feira em Bruxelas que a recuperação económica em Portugal "tem sido tão forte" que o Produto Interno Bruto (PIB) poderá crescer em 2022 acima das próprias expectativas do Governo, de 5,5%.

Em declarações à entrada para a última reunião do ano dos ministros das Finanças da zona euro (Eurogrupo), Leão assumiu que "as expectativas são positivas" e lembrou que, "ainda na semana passada, a OCDE colocou Portugal a crescer 5,8% no próximo ano, acima das expectativas do Governo", e observou que os mais recentes indicadores permitem antecipar um crescimento tão ou mais forte do que o assumido pelo Governo em outubro.

"Sabemos que noutros países, da Europa central e mesmo aqui na Holanda e na Bélgica, tiveram de tomar medidas mais restritivas [devido à pandemia da covid-19] do que em Portugal. Em Portugal, neste momento, não vemos a necessidade de tomar essas medidas e, nesse sentido, consideramos que o crescimento pode ficar até acima do que o Governo prevê para o próximo ano", declarou.