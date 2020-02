Legado de Salgado pesa 1236 milhões nas contas do Novo Banco

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 29.02.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

O antigo BES continua a pesar fortemente nas contas do Novo Banco. O banco legado, que junta os ativos problemáticos gerados no período de gestão de Ricardo Salgado, deu um prejuízo de 1236 milhões de euros em 2019. E, apesar de a parte boa do banco já dar resultados positivos – a atividade recorrente fechou com lucros de 177 milhões – no conjunto do bolo o Novo Banco voltou a fechar com prejuízos de 1058,8 milhões de euros....