Legado do BES pesa 142 milhões nas contas do Novo Banco

Os ativos problemáticos do antigo BES continuam a pesar na atividade do Novo Banco: até março, o legado do banco da família Espírito Santo levou a instituição gerida por António Ramalho a contabilizar prejuízos de 142 milhões de euros.Apesar disso, a parte boa do banco – da gestão corrente e do dia a dia – obteve um resultado positivo de 84,5 milhões. No conjunto dos dois bolos – a parte boa e os ativos problemáticos – o Novo Banco fechou o primeiro trimestre com prejuízos de 93 milhões."O Novo Banco não ambiciona ter lucros em 2019, mas sim limpar decisivamente o seu legado. Este é o nosso propósito", diz aoAntónio Ramalho.A venda de malparado também penaliza, em parte, as contas. Segundo um comunicado, "o resultado antes de impostos do legado do Novo Banco foi condicionado pelas provisões para restruturação e para o projeto de venda de ativos não produtivos em Espanha (projeto Albatroz)".E o banco tem também em marcha duas outras operações de venda de ativos não produtivos: o projeto NATA II (créditos em incumprimento) e projeto Sertórius (imóveis).As perdas estão "em linha com o plano estratégico e com os compromissos assumidos com as autoridades europeias", diz o banco.A instituição tem também conseguido reduzir o crédito malparado, "que evoluiu de 6,7 mil milhões em dezembro de 2018 para 6,5 mil milhões em março de 2019".Quando se olha para o conjunto dos resultados, os valores são piores do que nos primeiros três meses do ano passado, isto porque nas contas até março de 2018 tinha sido contabilizada a venda da seguradora GNB Vida, que deu um ganho extra.Na parte boa do banco, a margem financeira cresceu 29,2 milhões no primeiro trimestre, para um total de 116,4 milhões. Apesar disso, houve uma redução de 26 colaboradores para um total de 5070 pessoas.Os resultados gerados pela atividade corrente do Novo Banco – a parte boa da instituição – superaram largamente os 2 milhões de lucros registados em todo o ano de 2018.Dados que, para o presidente-executivo do banco, quando associados a "um crescimento do produto bancário comercial de 6% e a uma redução de custos de 1,3% são inequivocamente um bom sinal".