Legalização de tacógrafos só é possível em Espanha

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 25.08.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

As marcas de camiões em Portugal estão a ser obrigadas, desde 15 de junho, a ir a Espanha certificar os novos tacógrafos.Atrasos nos procedimentos do Estado português estão a obrigar os vendedores nacionais a deslocarem-se a Espanha e a gastarem milhares de euros para cumprir a lei, apurou ojunto de fontes do mercado de pesados.< br />