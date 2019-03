Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Lei trava esquemas legais de fuga ao Fisco

Cláusula antiabuso contra o planeamento fiscal agressivo das empresas é reforçada.

Por Janete Frazão | 01:30

Aperta-se o cerco às empresas que recorrem a esquemas legais que lhes permitem evitar as malhas do Fisco. A proposta do Governo que visa pôr um travão nesta prática foi ontem aprovada na generalidade no Parlamento, com os votos da maioria dos partidos e a abstenção do CDS-PP.



A nova legislação prevê o reforço da cláusula geral antiabuso contra o planeamento fiscal agressivo e regras para impedir a deslocalização de lucros para outros países com o objetivo único de pagar menos impostos.



As novas regras preveem mudanças na tributação, com o objetivo de impedir que as empresas evitem a cobrança de impostos relocalizando as respetivas sedes ou residências fiscais, bem como ativos que incorporam lucros não realizados. A forma como os juros são tratados pelo Fisco também será alvo de alterações, através do desencorajamento de financiamentos entre empresas que, em simultâneo, permitem reduzir a tributação.



O Governo pretende dar cumprimento à transposição de uma diretiva europeia cujo princípio dita que as empresas devem pagar em Portugal os impostos dos lucros gerados em Portugal.



Embora não existam estimativas sobre o montante que o País deixa de arrecadar devido à evasão fiscal neste âmbito, fonte oficial do Ministério das Finanças disse ao CM que a perda para a economia a nível global poderá oscilar, segundo estudos internacionais, entre os 88 mil milhões e os 213 mil milhões de de euros.