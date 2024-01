Os lesados do BES foram afastados do processo-crime pela juíza, que explicou a decisão como uma forma de acelerar o julgamento. Segundo o despacho, a que o CM teve acesso, a magistrada apontou que a queixa se trata de “um megaprocesso civil”, com mais de 2 mil testemunhas arroladas, o que “dilata a decisão crime de forma intolerável à luz do desiderato de um julgamento em tempo adequado e útil”. A juíza garantiu que compreende as razões dos lesados, mas espera que os pedidos de indemnização sejam feitos em separado noutro tribunal. O caso GES/BES começou há quase 10 anos e apenas no ano passado passou para a fase de julgamento, com Ricardo Salgado a ser um dos réus.