Letras pequeninas nos contratos proibidas a partir desta quarta-feira

O tamanho das letras nas clausulas contratuais passa a ser "absolutamente proibido" se for inferior a 11 ou a 2,5 milímetros, e com um espaçamento entre linhas inferior a 1,15.

Os contratos com letras pequeninas, pouco espaço entre linhas e palavras e com cláusulas contratuais previamente redigidas para o consumidor, nomeadamente por bancos ou fornecedores de telecomunicações ou água, estão proibidos a partir desta quarta-feira, 25 de agosto.Ao tamanho da letra e espaçamento de linhas juntam-se agora a outras cláusulas proibidas, como a que altera as regras respeitantes ao ónus da prova (obrigação de provar facto ou afirmação) ou à distribuição do risco. A lei foi publicada no dia 27 de maio e é a quarta alteração ao regime das clausulas contratuais, de 1985.