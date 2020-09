O licenciamento de edifícios, quer para obras novas, quer para reabilitação, também foi afetado pela pandemia, à semelhança de outros setores, registando quedas em abril e maio. No entanto, a partir de junho inverteu a tendência, de acordo com os dados divulgados esta sexta-feira pelo Instituo Nacional de Estatística (INE).









A análise mensal mostra que os edifícios licenciados apresentaram “uma tendência homóloga decrescente de janeiro a maio de 2020, tendo invertido esta tendência nos meses de junho e julho, com crescimentos de 7,5% e 2,8%, respetivamente”, segundo o INE.

No segundo trimestre de 2020 foram licenciados cinco mil edifícios, o que corresponde a um decréscimo de 14,7% face ao mesmo período do ano anterior . Do total dos licenciamentos, 72,6% diziam respeito a construções novas.





Os edifícios licenciados em construções novas decresceram 12% mas foram as intervenções para reabilitação dos edifícios que registam a maior quebra, ao atingir 21,6%.





Na análise por município, o INE conclui que Porto, Matosinhos, Aveiro, Vila do Conde e Barreiro registam os maiores crescimentos , tendo sido responsáveis pelo licenciamento de 21,3% do total de fogos.





Quanto aos edifícios concluídos, ainda segundo o INE, a redução foi de 2,8%, totalizando 3,4 mil edifícios.