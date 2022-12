Ligações com Espanha excluem o gás

As ligações energéticas anunciadas em outubro para transportar gás, numa primeira fase, entre Portugal, Espanha e França, afinal vão levar apenas hidrogénio proveniente de fontes renováveis e vão custar um total de 2850 milhões de euros, confirmaram esta sexta-feira em Alicante os Governos dos três países envolvidos no projeto.O ‘corredor de energia verde’, como ficou conhecido, recebeu agora a designação de H2MED e prevê a criação, concluída em 2030, de uma ligação entre Celorico da Beira e Zamora, com 248 quilómetros e um custo estimado em 350 milhões de euros. Entre Espanha e França, a união prevista será por via submarina, vai ligar Barcelona a Marselha por 455 quilómetros e custará 2500 milhões de euros.O financiamento europeu para todo o projeto poderá chegar aos 50%.O ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, disse em novembro que o acordo entre os três países "desbloqueou (...) a interligação a gás" e que "Sines terá a sua importância reforçada". Porém, por agora, fica de fora.A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que o acordo dos três países está alinhado com Bruxelas.O ‘corredor de energia verde’ entre Portugal, Espanha e França, batizado como H2MED, vai ter capacidade para transportar 2 milhões de toneladas anuais de hidrogénio verde através da ligação entre Barcelona e Marselha e 750 mil toneladas na conexão entre Celorico da Beira e Zamora, segundo a informação conhecida esta sexta-feira na cimeira energética, em Alicante. Esta quantidade corresponde a 20% do consumo de hidrogénio verde estimado para a União Europeia em 2030.