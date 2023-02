Lisboa é a única capital de distrito onde é mais barato arrendar casa do que comprar

A compra de casa é mais barata do que arrendar em todas as capitais de distrito, exceto em Lisboa, segundo a segunda edição do estudo "Acessibilidade à Habitação em Portugal" da imobiliária da Century 21, esta sexta-feira divulgado.

Esta conclusão resulta da análise comparada entre os valores de arrendamento e de aquisição para uma casa de 90 metros quadrados, com o estudo a evidenciar que, nas capitais de distrito, o valor de um apartamento deste tamanho varia entre os 375.480 euros em Lisboa e os 59.040 euros na Guarda, com a média nacional a situar-se nos 152.159 euros.

Tendo em conta os indicadores do valor do mercado dos imóveis e as taxas de juro, as prestações do crédito para a compra de uma casa de 90 metros quadrados oscilam entre os 208 euros na Guarda e os 1.322 euros em Lisboa, seguida do Porto, com 881 euros. Tirando estas duas cidades, nas restantes o valor é inferior a 600 euros, sendo que na maioria das capitais de distrito é inferior a 400 euros mensais.