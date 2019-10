Lisboa e Cascais têm as rendas das casas mais caras

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 04.10.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

O valor mediano das casas arrendadas fixou-se em 5 euros por metro quadrado em Portugal até junho, uma subida de 9,2% face a igual período de 2018. Lisboa e Cascais lideram a tabela dos municípios com as rendas mais elevadas.Os dados, divulgados esta quinta-feira pelo INE, mostram que Lisboa é o concelho com os preços mais elevados, com uma renda mediana de 11,71 euros por metro quadrado (mais 12,7% face a 2018). Em termos práticos, quer isto ... < br />