Lisboa já sente ajuste no preço das casas

O valor do metro quadrado nas avaliações bancárias no País ainda estava a subir em junho no Algarve e no Alentejo, face ao mês anterior, mas baixou na Grande Lisboa. Segundo divulgou ontem o Instituto Nacional de Estatística (INE), o valor do metro quadrado em junho foi de 1 115 euros, apenas mais um euro do que no período homólogo. Já os pedidos de avaliações caíram em junho.