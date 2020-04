Lisboetas ganham mais 30% de salário do que os algarvios

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 06.04.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

O salário médio mensal pago na Área Metropolitana de Lisboa, no montante de 1440 euros, é cerca de 30% mais alto face ao praticado no Algarve, onde o valor fica nos 999 euros. A região onde a capital do País está integrada é, de resto, a única onde os ordenados ultrapassam o valor médio dos ordenados a nível nacional (cerca de 1166 euros), revelam dados do Ministério do Trabalho e da Segurança Social, agora ...