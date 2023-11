Um consumidor que gaste atualmente 45 euros por mês em 300 ml de líquidos sem nicotina passará a desembolsar pela mesma quantidade 97,50 euros, fruto das alterações fiscais previstas no Orçamento do Estado (OE) 2024. As contas não são de um fumador, mas de um empresário que, numa carta enviada ao Parlamento, alerta para o impacto das medidas previstas no documento, que segue agora para a discussão na especialidade, e fala em risco de sobrevivência para mais de uma centena de microempresas.









