Luanda privatiza participação no banco angolano da Caixa

Luanda está a ultimar a privatização da participação de 25% da petrolífera estatal Sonangol no capital social do Banco Caixa Geral Angola, controlado pela Caixa Geral de Depósitos (CGD), avançou este sábado o jornal ‘Público’. Segundo o Ministério das Finanças angolano, o propósito é concluir esta operação no primeiro trimestre de 2021.



Além do banco controlado pela CGD, está também nos planos de Angola a privatização da fatia de 20% detida pela Sonangol da portuguesa Mota-Engil. Tal como adianta o ‘Público’, o Executivo de Luanda quer avançar com a alienação do capital controlado pela petrolífera na construtora igualmente no início do próximo ano.



