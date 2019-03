Lucro da EDP cai 53% para 519 milhões de euros em 2018

EDP explica que estes resultados foram influenciados pelo impacto adverso de medidas regulatórias em Portugal.

Por Lusa | 19:42

A EDP fechou 2018 com lucros de 519 milhões de euros, um recuo de 53% face aos 1.113 milhões de euros em 2017, o que é atribuído a medidas regulatórias adversas, divulgou esta segunda-feira a elétrica liderada por António Mexia.



Em comunicado ao mercado, a EDP explica que estes resultados foram influenciados pelo impacto adverso de medidas regulatórias em Portugal, nomeadamente relacionadas com a provisão de 285 milhões de euros reclamados pelo Estado por alegada sobrecompensação dos Custos de Manutenção do Equilíbrio Contratual (CMEC).



Além disso, refere a elétrica, em 2017, a empresa tinha beneficiado de um ganho extraordinário com a venda do negócio de distribuição de gás em Espanha, no valor de cerca de 591 milhões de euros.



A EDP destaca a disparidade no comportamento das empresas do grupo: enquanto a EDP Brasil e a EDP Renováveis apresentaram lucros recorde em 2018, em Portugal registou prejuízos, pela primeira vez, desde a primeira fase de privatização em 1997.



A atividade no mercado nacional teve um prejuízo de 18 milhões de euros, que compara com um lucro de 169 milhões de euros em 2017, sendo referido um "forte impacto negativo de elevada fiscalidade e decisões regulatórias".



Além da provisão de 285 milhões de euros, a EDP refere a revisão em 18 milhões de euros do ajustamento final dos CMEC, cerca de 65 milhões de euros com a CESE - Contribuição Extraordinária Sobre o Setor Energético, que a elétrica voltou a pagar, e ainda outros impostos ('claw back' e CO2), que pesam 50 e seis milhões de euros, respetivamente.



Os resultados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) atingiram os 3.287 milhões de euros em 2018, o que representa um recuo de 3% em termos homólogos.



No ano passado, o investimento da empresa aumentou 18%, superando os 2.000 milhões de euros, e foi feito sobretudo em renováveis, essencialmente nos Estados Unidos, e no negócio de transmissão do Brasil, adianta.



Em 2018, a dívida líquida da EDP diminuiu 3% para 13.500 milhões de euros, o correspondente a 400 milhões de euros.



A capacidade instalada total atingiu 27,2GW no final de 2018, 74% dos quais em energias renováveis, em resultado do comissionamento e 825 MW de nova capacidade eólica, aliado à venda de uma posição maioritária em parques eólicos e à venda de centrais mini-hídricas em Portugal e no Brasil, refere a empresa em comunicado ao mercado.



O Conselho de Administração Executivo vai propor aos acionistas, em assembleia geral, a manutenção de um dividendo de 19 cêntimos por ação.