Lucro da NOS cai 36% em 2020 para 92 milhões de euros

O lucro da NOS caiu 35,9% no ano passado, face a igual período de 2019, para 92 milhões de euros, divulgou hoje a operadora de telecomunicações.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a NOS adianta que "o resultado líquido consolidado situou-se em 92 milhões de euros face aos 143,5 milhões registados um ano antes".

As receitas atingiram os 1.367,9 milhões de euros, o que representa uma quebra de 6,2% face ao ano anterior.

O resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) recuou 5,7% para 603,2 milhões de euros.

No ano passado, as receitas de telecomunicações recuaram 2,6% para 1.346 milhões de euros e as receitas de cinema e audiovisuais diminuíram 54,7% para 53,8 milhões de euros.