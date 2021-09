No dia em que foram anunciadas novas subidas nos preços dos combustíveis (1,5 cêntimos na gasolina e dois cêntimos no gasóleo), pela quarta semana consecutiva, o Governo fez aprovar no Parlamento uma proposta para travar as margens de lucro das petrolíferas. João Galamba classificou a medida como “dissuasora” mas necessária. O secretário de Estado da Energia anunciou também um novo pacote de medidas para minimizar a subida dos preços da eletricidade, que deve ser apresentado até 15 de outubro, data-limite de entrega do Orçamento do Estado para 2022.









A proposta prevê a “fixação de margens máximas em qualquer das componentes comerciais”, por portaria do ministro do Ambiente e do secretário de Estado da Energia. Esta limitação é antecedida por uma proposta da ERSE e tem de ser ouvida a Autoridade da Concorrência. As limitações são, obrigatoriamente, “temporárias” e devem ser fundamentadas.





Leia também Governo vai limitar margens das petrolíferas na venda de combustíveis PSD e CDS centraram as críticas sobre o peso da fiscalidade. Cristóvão Norte (PSD) atribuiu o preço dos combustíveis ao “aumento de impostos histórico”, há cinco anos, e que o Governo nunca desagravou, dando como justificação a questão ambiental. “Se tinha a ver com a questão ambiental, é necessário carregar mais e mais todos os anos”, perguntou o deputado social-democrata, referindo que, “desde 2016, entre o ISP e outros impostos, o Governo aumentou 11 cêntimos sobre o litro do gasóleo”.

Já Cecília Meireles (CDS) disse que para “encher o depósito do carro de 67 euros em gasolina 95, quase 40 euros são impostos. No gasóleo, para encher o depósito paga-se quase 60 euros e metade são impostos”.





Entretanto, a Confederação Empresarial de Portugal (CIP) pretende que seja usado o Fundo Ambiental para atenuar o custo da energia nas empresas, diz António Saraiva.



Botijas de gás custam o dobro em Portugal

O preço das bilhas de gás de 11 quilos custa o dobro em Portugal do que em Espanha. A denúncia foi feita pelo deputado comunista, Duarte Alves, que concretizou: “As bilhas de gás custam em Espanha 13 euros e em Portugal 25, com o ISP igual e um IVA que pouco difere, 21% em Espanha, 23% em Portugal.” Segundo apurou o CM junto de revendedores, o custo à saída da refinaria chega aos 21 euros.