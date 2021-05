Lucro do BCP sobe 65% para 57,8 milhões de euros no primeiro trimestre

O BCP teve lucros de 57,8 milhões de euros no primeiro trimestre, mais 65% do que os 35 milhões de euros registados nos mesmos três meses de 2020, divulgou esta segunda-feira o banco.

O resultado do primeiro trimestre inclui 112,8 milhões de euros de provisões para riscos legais de créditos em francos suíços na operação do BCP da Polónia.

Ainda segundo as contas esta segunda-feira divulgadas, entre janeiro e março, as imparidades e provisões foram reforçadas em 242,8 milhões de euros, mais 20,3% do que nos primeiros três meses de 2020.