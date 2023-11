Lucro recorrente da Ibersol cresce 29,6% até setembro

A Ibersol registou lucros consolidados de 9,5 milhões de euros nos primeiros nove meses deste ano, um crescimento de 29,6%, adiantou a empresa em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

De acordo com o grupo, até setembro, "o volume de negócios ascendeu a 310,1 milhões de euros tendo superado em 21,9% os 254,4 milhões de euros registados no período homólogo de 2022, com mais 8% de restaurantes operados diretamente".

O EBITDA (resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações), por sua vez, foi de 55,7 milhões de euros, representando um aumento de 37,9% face a igual período de 2022, adiantou.